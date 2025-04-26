Льготы и компенсации для пенсионеров появятся с 1 мая – как ими воспользоваться Евгения КомароваСразу несколько видов льгот и компенсаций ожидают пенсионеров с 1 мая, и важно знать, как ими воспользоваться.
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