ТАСС: приложение Likee заблокировали в российском App Store

Популярное приложение социальной сети Likee пропало из российского App Store. Об этом сообщает ТАСС. Попытки загрузить Likee на iPhone в App Store в России приводят к уведомлению о его недоступности в данном регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии