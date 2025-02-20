Переговоры с Россией в Эр-Рияде имеют историческое значение — Белый дом

Историческое значение имеют переговоры представителей России и США, прошедшие в Саудовской Аравии, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц 20 февраля на брифинге в Белом доме.
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