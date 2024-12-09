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Пустая надежда: сирийцы не получат мирного перехода власти – FP

Пустая надежда: сирийцы не получат мирного перехода власти – FP

Опасаясь за свою жизнь, многие сирийцы показывают, что поддерживают захвативших в их стране власть боевиков разных радикальных организаций.

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Комментарии
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Врам Тавризов
Сирия - много конфессий Сирия - курды Сирия  - часть арабского мира Эрдоган не позволит федеративное государство Сирия в составе, например, с Курдистаном Сунниты -шииты  через свои мечети  добьются и другой арабский мир - добьются продолжения существования единой и неделимой Сирии - покровительство  суннитского Эрдогана никому не нужно в этом регионе Показательно  будет поведение против Изры - ведь они уже под шумок сползли с Голанских  высот в буферную зону Сирии Вменяемые люди оппозиции в новой Сирии будут за сохранение своей территории биться и за них будет весь арабский мир Своим курдам могут дать автономию, суннитам - свою территорию, все равно она вокруг своих мечетей, шиитам  - также США озаботятся восстановлением добычи какой/никакой нефти и принципиально займутнаши бывшие обе базы Курдистан вооружат и на всякий случай для сдерживания Турции и даже Изры Англия и часть Европы помогут в таком виде новой Сирии в противовес даже США и Изре Турцию во внимание не примут Новая Сирия плюс новый Ливан и Ирак как союзники, причём самодостаточные нефть ь и выходы к морю под общим оком США будут решать своё геополитическое присутствие и обилие доступа к нефти и ее морскую логистику куда им надо с новыми возможностями такого  сырьевого  хаба 3- 4  стран Иордания может на себя взять функцию ближнего жандарма для этой части региона взамен Изры Анклав Изры будет изолирован в своих поселениях из/за соображений появления второго Нетаньяхи  способного все кругом крушить, что США наладит вдолгую  Часть капитала придёт из союзников США Войска НАТО будут заменять силы США до наступления возможных вооружённых конфликтов В целом события  в Сирии - серьезная поломка  в мире в пользу США - Трамп от разгулявшегося  напоследок  якобы невменяемого Байдена получит роскошный подарок
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