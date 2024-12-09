Пустая надежда: сирийцы не получат мирного перехода власти – FP

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Врам Тавризов

Сирия - много конфессий Сирия - курды Сирия - часть арабского мира Эрдоган не позволит федеративное государство Сирия в составе, например, с Курдистаном Сунниты -шииты через свои мечети добьются и другой арабский мир - добьются продолжения существования единой и неделимой Сирии - покровительство суннитского Эрдогана никому не нужно в этом регионе Показательно будет поведение против Изры - ведь они уже под шумок сползли с Голанских высот в буферную зону Сирии Вменяемые люди оппозиции в новой Сирии будут за сохранение своей территории биться и за них будет весь арабский мир Своим курдам могут дать автономию, суннитам - свою территорию, все равно она вокруг своих мечетей, шиитам - также США озаботятся восстановлением добычи какой/никакой нефти и принципиально займутнаши бывшие обе базы Курдистан вооружат и на всякий случай для сдерживания Турции и даже Изры Англия и часть Европы помогут в таком виде новой Сирии в противовес даже США и Изре Турцию во внимание не примут Новая Сирия плюс новый Ливан и Ирак как союзники, причём самодостаточные нефть ь и выходы к морю под общим оком США будут решать своё геополитическое присутствие и обилие доступа к нефти и ее морскую логистику куда им надо с новыми возможностями такого сырьевого хаба 3- 4 стран Иордания может на себя взять функцию ближнего жандарма для этой части региона взамен Изры Анклав Изры будет изолирован в своих поселениях из/за соображений появления второго Нетаньяхи способного все кругом крушить, что США наладит вдолгую Часть капитала придёт из союзников США Войска НАТО будут заменять силы США до наступления возможных вооружённых конфликтов В целом события в Сирии - серьезная поломка в мире в пользу США - Трамп от разгулявшегося напоследок якобы невменяемого Байдена получит роскошный подарок