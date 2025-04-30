Разработчики Warcraft 3: Reforged выпустили срочные исправления для обновления 2.0.2

Разработчики Warcraft 3: Reforged выпустили срочные исправления для обновления 2.0.2Для Warcraft 3: Reforged вышло небольшое обновление, в котором разработчики внесли несколько изменений в баланс, откатили некоторые изменения обновления 2.
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