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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Warcraft 3: Reforged выпустили срочные исправления для обновления 2.0.2

Разработчики Warcraft 3: Reforged выпустили срочные исправления для обновления 2.0.2

Разработчики Warcraft 3: Reforged выпустили срочные исправления для обновления 2.0.2Для Warcraft 3: Reforged вышло небольшое обновление, в котором разработчики внесли несколько изменений в баланс, откатили некоторые изменения обновления 2.

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