Мария Василькова: «Усолье-Сибирское станет центром инноваций в химической промышленности»

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Проект по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском представляет собой значимый шаг к укреплению технологического суверенитета России и восстановлению химической промышленности страны.
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