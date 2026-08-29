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Культуромания

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Документальный проект о Петре Мамонове получил награду фестиваля «Ориджинал+ Док»

Документальный проект о Петре Мамонове получил награду фестиваля «Ориджинал+ Док»

В Москве завершился IV фестиваль документального контента стриминговых платформ «Ориджинал+ Док». Победителем в главной номинации «Оригинальный документальный проект» стал фильм Константина Смилги «Мамонов.

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