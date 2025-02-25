В Тюменской области участники региональной акции «Общественный патруль» призвали граждан проявлять осмотрительность и не попадаться на уловки мошенников

В Тюменской области полицейские отделения патрульно-постовой службы полиции во взаимодействии с секретарем Общественного совета при МО МВД России «Голышмановский» Ириной Вахниной в рамках региональной акции «Общественный патруль» напомнили гражданам, как не попасться на уловки мошенников.