Министерство обороны России ударило по объектам в Киевской и Одесской областях

В ночь на 4 сентября русская армия нанесла удары по логистическим объектам в Киевской и Одесской областях.
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