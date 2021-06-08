Лига наций (жен). Россия уступила Турции в пяти сетах, Китай обыграл Бразилию и другие матчи

8 июня в Римини пройдет девятый тур женской волейбольной Лиги наций. Сборная России проиграла Турции (2-3).

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