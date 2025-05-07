Несостоявшаяся невестка Дубцовой льет слезы в США — вот почему рассталась с сыном певицы

Тоня Худякова осталась в Штатах, а Артем Черницым вернулся в Москву. Артем Черницын и Тоня Худякова Социальные сетиЕще недавно Ирина Дубцова радовалась личному счастью единственного сына Артема Черницына и готовилась принять в семью его девушку Худякова объявила, что поступила в престижный американский университет на факультет кино.
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