Несостоявшаяся невестка Дубцовой льет слезы в США — вот почему рассталась с сыном певицы

Тоня Худякова осталась в Штатах, а Артем Черницым вернулся в Москву. Артем Черницын и Тоня Худякова Социальные сетиЕще недавно Ирина Дубцова радовалась личному счастью единственного сына Артема Черницына и готовилась принять в семью его девушку Худякова объявила, что поступила в престижный американский университет на факультет кино.