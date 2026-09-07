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Питер Уиндзор о победе Антонелли: «Одна из лучших гонок в истории – говорю как скептик по отношению к правилам-2026. Пилотаж Кими напомнил о Кларке в 1967-м»

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор остался под впечатлением от Гран-при Италии и победы пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли с 19-й позиции.

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