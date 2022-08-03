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Звезда «Мажора» рассказал об угрозах Цекало и уходе от жены с ребёнком к другой женщине

Звезда «Мажора» рассказал об угрозах Цекало и уходе от жены с ребёнком к другой женщине

Небезызвестный Александр Обласов, звезда сериала «Мажор» и исполнитель роли Жеки, откровенно рассказал о крепкой дружбе с Павлом Прилучным, конфликтах с Александром Цекало на съёмках, разводе и новой влюблённости, а также других интересных моментах.

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