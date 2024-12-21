Штурмовики «Севера» вытесняют боевиков ВСУ из курских лесов

Как следует из сводки на утро 21 декабря от телеграмм-канала «Два майора», штурмовики российской группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются в лесном массиве в направлении населенных пунктов Викторовка, Новоивановка, Леонидово.
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