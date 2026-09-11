Россиянам назвали самые популярные способы вовлечения в дропперские схемы

ВТБ выделил шесть популярных схем мошенников, которые вербуют людей для перевода и обналичивания похищенных средств, среди них — аренда карт, лжевакансии и просьбы от «знакомых».
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