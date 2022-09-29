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В Калужской области сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на учет более 300 иностранных граждан

Подразделением дознания ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.

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