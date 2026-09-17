Семилетнюю девочку пытались вырвать из рук матери посреди Москвы

Алексей Белкин/NEWS.ru Неизвестные пытались вырвать семилетнюю девочку из рук матери в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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