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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Семилетнюю девочку пытались вырвать из рук матери посреди Москвы

Семилетнюю девочку пытались вырвать из рук матери посреди Москвы

Алексей Белкин/NEWS.ru Неизвестные пытались вырвать семилетнюю девочку из рук матери в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

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