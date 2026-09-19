Медведев призвал полностью изымать западные активы в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил перейти от временного управления активами западных компаний к их принудительному изъятию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев потребовал о...
- Почти 300 украинс...
- Захарова усомнила...
Вот только в госсобственность ли они перейдут?