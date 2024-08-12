Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов ВСУ

Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников. Сроки восстановления объекта системы охлаждения пока неизвестны, ущерб еще предстоит подсчитать, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
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