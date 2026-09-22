16 историй об отличниках и двоечников, которые поняли, что счастье не всегда зависит от школьных отметок

Когда мы были детьми, нам часто могло казаться, что от оценок зависит наша будущая жизнь. Но, оказывается, переживания из-за четверок и троек зачастую были напрасными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым