Парламентская газета

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Депутат Шеремет назвал атаку ВСУ на Севастополь терактом

Депутат Шеремет назвал атаку ВСУ на Севастополь терактом

Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил 13 сентября, что украинская ракетная атака на Севастополь является террористическим актом.

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
И что из этого? Ну терракт, и что дальше?  Само собой возникают вопросы о тоннелях на границах украины, не можем их разнести так, чтобы там живого места не осталось? Ну тогда ждём продолжения террактов все более дальнобойным оружием!
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