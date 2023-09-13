Депутат Шеремет назвал атаку ВСУ на Севастополь терактом

АА

Афонин Андрей

И что из этого? Ну терракт, и что дальше? Само собой возникают вопросы о тоннелях на границах украины, не можем их разнести так, чтобы там живого места не осталось? Ну тогда ждём продолжения террактов все более дальнобойным оружием!