Америку по-настоящему тряхнуло: Техас подумывает об отделении – первые признаки налицо

СК

Сергей Ковалев

всякий вопрос требует своего масштаба рассмотрения (Вернадский)... чуть приподнявшись над каждодневной инфой, льющейся в уши, становится очевидно, что гегемон своё отработал. выращенная пирамида бумаги естественным путем пришла к окончанию полезного функционирования. как, собственно, любая пирамида. собираемость со всего мiра и с его 1/2 части (за вычетом БРИКС+) не одно и то же. минус проедаемая, как живая консерва, Европа, лишь отодвигающая момент падения... но возникает справедливый вопрос - на тех высотах, где паразитируют кукловоды не один век, на всякий случай, дураков нет. т.е. они были и остаются способными планировать на очень длительные сроки, не чета ГОСПЛАНам даже Союза., - на столетия. итогом бурной деятельности паразитов являлась глобальная пирамида власти, вершину которой они и планировали оседлать. до какого-то момента истории ЦУП в лице гегемона им был нужен, далее предполагалось, что тотальное унасекомление и всеобщее подчинение этой глобальной власти устранит любые поползновения кого бы то ни было, следовательно, и в полицейщине нужды не будет. можно было продвигать кратное сокращение пипла, его полное унасекомление, собственное возвеличивание и с помощью генетики в числе прочего и т.д.. не срослось. а инерция системы велика... не верю ни в какие перспективы штатов, ибо нет иного пути для них, кроме экспансионизма, а он банально уперся в ограниченность кормовой базы, причем в прогрессе... отсюда только один вопрос - а где кукловоды планировали хранить "заработанное непосильным трудом" и кто конкретно это "добро" должен был бы охранять?.. внимательно наблюдаем. то, что всю эту еврошоблу кукловоды желают утилизировать через конфликт с РФ, это понятно. но вся эта, пардон, возня все-равно внутри вопросов - бабло где хранить, как дальше собирать "с мiру по нитке" и кто на страже? доедят Европу, дальше что? нет у капитала иных путей, кроме как обогреть/обобрать. нет! в этой "перспективе" нет понимания будущего устройства этого мiркА...