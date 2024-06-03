Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины посетит ПМЭФ, чтобы поддержать Россию

Он регулярно участвует в мероприятии на протяжении многих лет Милорад Додик, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, заявил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для поддержки России в условиях западных санкций.
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