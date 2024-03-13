ВС РФ поразили опорные пункты двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении

Артиллерия, авиация и тяжелые огнеметные системы Восточной группировки войск ВС РФ нанесли поражение опорным пунктам и живой силе двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
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