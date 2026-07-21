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Царьград

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ERR: Неплатежеспособность в Эстонии угрожает безопасности

ERR: Неплатежеспособность в Эстонии угрожает безопасности

В Эстонии стремительно растет число неплатежеспособных компаний и граждан, что может угрожать внутренней безопасности страны, сообщает ERR со ссылкой на письмо главы Службы по делам о неплатежеспособности Сигне Виймсалу премьеру Кристену Михалу.

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