ERR: Неплатежеспособность в Эстонии угрожает безопасности

В Эстонии стремительно растет число неплатежеспособных компаний и граждан, что может угрожать внутренней безопасности страны, сообщает ERR со ссылкой на письмо главы Службы по делам о неплатежеспособности Сигне Виймсалу премьеру Кристену Михалу.