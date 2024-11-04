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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков – 3-я звезда матча с «Вашингтоном»: 19 сэйвов из 21, 4-я победа подряд

Петр Кочетков признан третьей звездой матча с «Вашингтоном» (4:2). Вратарь «Каролины» отразил 19 бросков из 21 в этой игре, одержав 4-ю победу подряд.

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