Очевидно, что Запад будет убирать Зеленского, считает Песков

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Очевидно, что Запад будет убирать Владимира Зеленского, его ждут перспективы, не связанные с должностью главы государства, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии