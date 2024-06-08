FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 779 подписчиков

Игорь Сечин на ПМЭФ заявил о ревизии Западом подхода к зеленой повестке

Игорь Сечин на ПМЭФ заявил о ревизии Западом подхода к зеленой повестке

Игорь Сечин констатировал пересмотр Западом своих зеленых целей Европейцы уже замечают, что климатическая политика их стран бьет по их же собственному карману, вызывая рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх