Игорь Сечин на ПМЭФ заявил о ревизии Западом подхода к зеленой повестке

Игорь Сечин констатировал пересмотр Западом своих зеленых целей Европейцы уже замечают, что климатическая политика их стран бьет по их же собственному карману, вызывая рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии