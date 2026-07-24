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Царьград

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Суд освободил кандидата в депутаты Давида Казиняна

Суд освободил кандидата в депутаты Давида Казиняна

Кандидат в депутаты от блока «Сильная Армения» Давид Казинян освобождён из-под стражи. Соответствующее решение огласил судья Антикоррупционного суда.

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