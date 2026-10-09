Яннис Адетокумбо отчитал «зумеров», попросивших у него фотографию: «Вы должны просить поделиться знаниями»

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На недавнем мероприятии Nike Freak 8 для юных баскетболистов звезда « Майами » Яннис Адетокумбо предложил аудитории задавать ему вопросы, но в ответ услышал просьбу о совместном снимке.