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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Адетокумбо отчитал «зумеров», попросивших у него фотографию: «Вы должны просить поделиться знаниями»

На недавнем мероприятии Nike Freak 8 для юных баскетболистов звезда « Майами » Яннис Адетокумбо предложил аудитории задавать ему вопросы, но в ответ услышал просьбу о совместном снимке.

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