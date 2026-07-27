❗️ Трое пострадавших при атаке БПЛА в Керчи находятся под наблюдением врачей, оказывается необходимая помощь И.
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❗️ Трое пострадавших при атаке БПЛА в Керчи находятся под наблюдением врачей, оказывается необходимая помощь И.