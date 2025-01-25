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Премьера документального фильма ´Птица Феникс Алексея Талая´.

22.01.25 группа 401 в сопровождении куратора посетила кинотеатр ´Товарищ´, где состоялась премьера документального фильма ´Птица Феникс Алексея Талая´Алексей Талай известный спикер-мотиватор, успешный бизнесмен, учредитель благотворительного фонда, спортсмен-паралимпиец, чемпион мира по плаванию, счастливый муж и отец четверых детей.

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