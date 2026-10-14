Компания Ford провела самую масштабную модернизацию Bronco за последние годы. Теперь почти со всеми версиями американской модели можно приобрести 3,0-литровый битурбированный мотор, который ранее устанавливался только на модификацию Raptor.
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