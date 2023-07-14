Как угадать, кто теперь друг, кто враг, а кто просто так...

Алексей Горшков

А была ли ВООБЩЕ честной журналистика? ВСЕГДА было: "Кто девушку ужинает - тот её и танцует"! В своё время ещё дедушка Ленин писал,что независимой прессы БЫТЬ НЕ МОЖЕТ В ПРИНЦИПЕ,вся она ПАРТИЙНАЯ - сиречь зависит от определённой ПАРТИИ,оплачивающей её работу! ПАРТИЯ,на мой взгляд - это не обязательно политический орган,а просто группа людей,общих воззрений,для демонстрации которых оплачивающих какую-то работу! Максимально чётко это выражено в рекламе: торговая кампания,материально заинтересованная в как можно более выгодном сбыте своей продукции,оплачивает её рекламу какому-нибудь изданию С ЦЕЛЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ . В политике всё - более туманно, НО СУТЬ ОДИНАКОВА !!!