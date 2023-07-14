Первым известием после бегства Наполеона с острова Эльба 1 марта 1815 года стала публикация в одной популярной французской газете: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан».
Как угадать, кто теперь друг, кто враг, а кто просто так...
Комментарии
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Алексей Горшков
А была ли ВООБЩЕ честной журналистика? ВСЕГДА было: "Кто девушку ужинает - тот её и танцует"! В своё время ещё дедушка Ленин писал,что независимой прессы БЫТЬ НЕ МОЖЕТ В ПРИНЦИПЕ,вся она ПАРТИЙНАЯ - сиречь зависит от определённой ПАРТИИ,оплачивающей её работу! ПАРТИЯ,на мой взгляд - это не обязательно политический орган,а просто группа людей,общих воззрений,для демонстрации которых оплачивающих какую-то работу! Максимально чётко это выражено в рекламе: торговая кампания,материально заинтересованная в как можно более выгодном сбыте своей продукции,оплачивает её рекламу какому-нибудь изданию С ЦЕЛЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ . В политике всё - более туманно, НО СУТЬ ОДИНАКОВА !!!
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2 час.
Анатолий Зотов
А где она другая-то. Меня всегда умиляет выражение:-"Независимая пресса" Тут же возникает вопрос:-"От кого независимая?" Любая СМИ принадлежит кому-то. Это как девушка. Кто кормит, тот и танцует. ( У девушек прошу, глубочайше, извинения. Поговорка такая.)
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2 час.
Алексей Горшков
Ого - я ТО ЖЕ САМОЕ написал!
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2 час.
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