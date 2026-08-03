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Царьград

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Сирены прозвучали в Киеве и восьми областях Украины

Сирены прозвучали в Киеве и восьми областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в регионах восточной и центральной Украины. Сирены включены в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

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