Жители Великобритании освистали Бориса Джонсона во время его объявления об отставке и кричали: вон, лжец

Жители Великобритании в четверг, 7 июля, собрались у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления премьера-министра Бориса Джонсона об отставке.
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