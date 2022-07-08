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Жители Великобритании освистали Бориса Джонсона во время его объявления об отставке и кричали: вон, лжец

Жители Великобритании освистали Бориса Джонсона во время его объявления об отставке и кричали: вон, лжец

Жители Великобритании в четверг, 7 июля, собрались у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления премьера-министра Бориса Джонсона об отставке.

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