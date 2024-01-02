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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Штруфф отыграл у Чилича девять матчболов

Ян-Леннард Штруфф обыграл Марина Чилича в первом круге в Гонконге – 6:3, 7:6(4), 7:6(7). Во втором сете Штруфф ушел со счета 2:5 и отыграл пять матчболов при счете 4:5 на подаче Чилича.

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