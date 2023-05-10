Tochka Zрения

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Издание Tochka Zрения передало в музей «Дорога памяти» коллекцию фото времён Великой Отечественной

Издание Tochka Zрения передало в музей «Дорога памяти» коллекцию фото времён Великой Отечественной

Вчера, в День Победы, издание Tochka Zрения передало в музей «Дорога памяти», который расположен у Главного Храма Вооружённых сил РФ, на вечное хранение ценные артефакты, имеющие отношение к Великой Отечественной войне и Украине 23:00, Москва, Вчера мы передали в музей коллекцию фотографий, которые были присланы в Украину в 1943-44 годах теми украинцами, которых насильно угнали […] The post Издание Tochka Zрения передало в музей «Дорога памяти» коллекцию фото времён Великой Отечественной first appeared on Tochka Zрения.

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