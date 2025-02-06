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Министр финансов США: Не ждите новой резервной валюты, доллар останется лидером

Министр финансов США: Не ждите новой резервной валюты, доллар останется лидером

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Fox News, что планы БРИКС уйти от доллара бесперспективны.

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