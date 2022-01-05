МИД: у России есть инструменты для обеспечения своей безопасности

У РФ есть большой выбор военно-технических инструментов для обеспечения своей безопасности, если диалог с НАТО о законных озабоченностях России не приведет к результату, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с агентством РИА Новости.
У РФ есть большой выбор военно-технических инструментов для обеспечения своей безопасности, если диалог с НАТО о законных озабоченностях России не приведет к результату, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с агентством РИА Новости.
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