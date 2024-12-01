В первый день календарной зимы в Омске очень красиво, а на дорогах - опасно. Как сообщили синоптики, сегодня в регионе наблюдается гололедно-изморозевое отложение, это сделали дороги опасными.
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В первый день календарной зимы в Омске очень красиво, а на дорогах - опасно. Как сообщили синоптики, сегодня в регионе наблюдается гололедно-изморозевое отложение, это сделали дороги опасными.