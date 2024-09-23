В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактические мероприятия с детьми и их родителями

В Самарской области в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также в рамках профилактической акции «Внимание-дети! Дорога в школу!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД и представителями организации «Родительский патруль» провели профилактические беседы с юными участниками дорожного движения и их родителями.
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