Николай I и потерянная модернизация

Синопский бой. Худ. И. К. Айвазовский Центральный военно-морской музей. Санкт-Петербург. Дон Кихот феодализма«Натуральному ходу вещей» в России, по мнению монарха Николая I, могли повредить только иностранные «революции», которые действительно шли бесконечной чередой все 30–40-е годы XIX века.