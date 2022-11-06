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Каземиро после 0:4 от «Брентфорда» позвонил директору «МЮ» и сказал, что хочет перейти несмотря на разгром. Это убедило клуб отдать за него 60+10 млн фунтов

Каземиро очень хотел перейти в «Манчестер Юнайтед» – его не смутил слабый старт сезона. Как пишет Daily Mail, полузащитник позвонил директору «Ман Юнайтед» Джону Мерто после того, как команда Эрика тен Хага с разгромным счетом проиграла «Брентфорду» (0:4) в матче 2-го тура АПЛ, и сообщил, что все равно хочет перейти в клуб.

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