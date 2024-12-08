Пекин выступил против размещения ракет США на Филиппинах

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин возражает против размещения ракетных комплексов Typhon США на Филиппинах, указывая на растущую угрозу региональной безопасности и риск ядерной конфронтации.
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