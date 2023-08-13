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СТОЛИЦА РУССКОГО КОСМОСА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГЕТТО: КВАРТАЛ ДЛЯ РАКЕТЧИКОВ ОТДАЛИ МИГРАНТАМ

СТОЛИЦА РУССКОГО КОСМОСА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГЕТТО: КВАРТАЛ ДЛЯ РАКЕТЧИКОВ ОТДАЛИ МИГРАНТАМ

ФОТО: ЦАРЬГРАД АЛЕКСАНДР ОРЛОВ Пока "Роскосмос" строит планы освоения Луны, дельцы застраивают столицу русского космоса "человейниками" и заселяют её мигрантами, которые живут по своим законам.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А ссылать нас некуда больше. если только &quot;на тот свет&quot;... ВОТ МНЕ ИНТЕРЕСНО.... Власти не знают, что творится в России и что вытворяют мигранты, ИЛИ НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ? И это целенаправленные действия, направленные против русского населения России?!!
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1 час.
Брагин Андрей
А вообще, жилищное строительство такое бурное для кого? Можно подумать в России демографический бум...
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, кругом барыги и аферисты у руля.
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38 мин.

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