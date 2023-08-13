СТОЛИЦА РУССКОГО КОСМОСА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГЕТТО: КВАРТАЛ ДЛЯ РАКЕТЧИКОВ ОТДАЛИ МИГРАНТАМ

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лина любимцева

А ссылать нас некуда больше. если только "на тот свет"... ВОТ МНЕ ИНТЕРЕСНО.... Власти не знают, что творится в России и что вытворяют мигранты, ИЛИ НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ? И это целенаправленные действия, направленные против русского населения России?!!