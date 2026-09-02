В Азербайджане произошел взрыв: что случилось?

В Азербайджане произошел взрыв и пожар на складе боеприпасов. Из-за инцидента эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов.
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