Соответствуют ли действительности тиражируемые проблемы ВСУ?

Момент истины для России. Выдохлись ли ВСУ и чего ожидать в апреле-мае? Источник фото: rtvi.com Кажется, вал сообщений в отечественных и зарубежных СМИ о проблемах украинской армии, бесконечные жалобы Киева на недостаточные темпы снабжения ВСУ со стороны западных стран и видимое затишье на фронте, откуда неделями идут сообщения о тяжелый боях за какую-нибудь деревню в 100 дворов или о том что «вагнеровцы» взяли под контроль уже не 70, как ранее, а целых 75 % Артемовска, сделали свое дело.