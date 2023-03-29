Заноза

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  • Сергей ЕВ
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    A в 1941 году военкоматы заставляли добровольцев гири 20 раз поднимать, стометровку и 5 км бегать, чтобы отправить их...Добровольцы не ну...
  • Леонид
    А то шапкозакидательство процветает.Соответствуют ли ...

Соответствуют ли действительности тиражируемые проблемы ВСУ?

Соответствуют ли действительности тиражируемые проблемы ВСУ?

Момент истины для России. Выдохлись ли ВСУ и чего ожидать в апреле-мае? Источник фото: rtvi.com Кажется, вал сообщений в отечественных и зарубежных СМИ о проблемах украинской армии, бесконечные жалобы Киева на недостаточные темпы снабжения ВСУ со стороны западных стран и видимое затишье на фронте, откуда неделями идут сообщения о тяжелый боях за какую-нибудь деревню в 100 дворов или о том что «вагнеровцы» взяли под контроль уже не 70, как ранее, а целых 75 % Артемовска, сделали свое дело.

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