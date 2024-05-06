Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Россия тоже экспорт запретила + казахи. Континентальный неурожай? А на фоне потери валютной выручки - однозначный рос...Казахстан вводит ...
  • Михаил Еграшин
    Наши экспорт запретили, теперь казахи 🤔 Стоит задуматься. Может горбачёвские "временные трудности" начинаются?Казахстан вводит ...
  • Михаил Еграшин
    - Эммануэль, поцелуй меня! - Куда? - Туда. - Куда, куда?! (c) КВНЭксперт Фенуик: я...

OU: воспаление в организме матери при ожирении повышает риск диабета у ребенка

OU: воспаление в организме матери при ожирении повышает риск диабета у ребенка

Ученые из Университета Оклахомы (США) предположили, что воспаление в организме беременных женщин с ожирением "побуждает" плаценту посылать стволовым клеткам плода особые сигналы, провоцирующие развитие диабета и появление лишнего веса у детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх