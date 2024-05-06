OU: воспаление в организме матери при ожирении повышает риск диабета у ребенка

Ученые из Университета Оклахомы (США) предположили, что воспаление в организме беременных женщин с ожирением "побуждает" плаценту посылать стволовым клеткам плода особые сигналы, провоцирующие развитие диабета и появление лишнего веса у детей.
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