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Глава «Аэрофлота» призвал ограничить доступ иностранных перевозчиков к чартерам

Глава «Аэрофлота» призвал ограничить доступ иностранных перевозчиков к чартерам

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский предложил ограничить доступ иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам в России, чтобы сдержать их растущую экспансию, передает «Интерфакс».

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