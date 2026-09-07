Глава «Аэрофлота» призвал ограничить доступ иностранных перевозчиков к чартерам

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский предложил ограничить доступ иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам в России, чтобы сдержать их растущую экспансию, передает «Интерфакс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Многовато авианос...
- ВА Европа придет со ...
- ЦИК утвердил итог...
Еще один автоваз только в небе. Вы же хотели капитализм получите.Все привилегий требуют для себя, только потребители в пролете, как говорят конкуренция так конкуренция сбавляй цену.